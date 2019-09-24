Rus milletvekili, Mustafa Şentop’un BM reform çağrılarını anlayışla karşıladı

Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da düzenlenen ‘Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık’ konulu Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı 65 ülkenin parlamento başkanlarını ve 14 uluslararası parlamenter kuruluşun temsilcilerini bir araya getirdi.

65 ülkenin parlamento başkanlarını ve 14 uluslararası parlamenter kuruluşun temsilcilerini bir araya getiren toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yaptığı konuşma damga vurdu.

Avrasya’daki parlamentolar arası işbirliği bağlamında Rus Devlet Duması ve TBMM arasındaki ilişkilerin şüphesiz özel bir önemi bulunuyor.

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı, Devlet Duması Milletvekili Dmitriy Savelyev, Sputnik’e demecinde Türk parlamenterlerin göç ve terörle mücadele alanında işbirliğini aktif bir şekilde desteklediğini belirtti:

“Avrasya’nın güvenli ve istikrarlı gelişiminin sağlanması konularında yapılan fikir paylaşımı sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gezegendeki barışın sağlanması ile ilgili misyonunu yerine getirmeyen Birleşmiş Milletler’de (BM) reform çağrısında bulunduğu etkileyici bir konuşma yaptı.”

Savelyev, “Milyonlarca Suriyeli sığınmacıya barınak olan Türkiye, sağladığı insani yardım boyutları bakımından dünya lideri oldu, be nedenle gezegenimizin güvenlik sorunları kendisini özellikle ilgilendiriyor. Türkiye, uyuşturucu trafiğine ve terör örgütlerine karşı konuşmasına imkan tanıyan model yasaların geliştirilmesinde yer almaya hazır. Ekimde İstanbul’da yapılması planlanan bölgesel konferansın başlıca konularından bir tanesinin terörle mücadele olması da böyle bir nedene dayanıyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Avrasya Parlamento Başkanlarının bir önceki toplantısının Antalya’da yapıldığını da belirtmek gerekir. Bunun nedeni, Türkiye’nin son zamanlarda uluslararası arenada olumlu değişimleri ve bölgeler arası partnerliği destekleyen giderek daha otoriter bir aktöre dönüşmesi. Rusya ve Türkiye özellikle karşılıklı anlayışa dayalı politika sayesinde çok yönlü işbirliğinde yüksek bir seviyeye ulaşmayı başardı.”