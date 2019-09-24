Rusya: Google ve Facebook, seçimler sırasında saldırgan bir tutum sergiledi

Jarov, "Google ve Facebook'un seçimler sırasında eylemleri kesinlikle saldırgandı. Bu firmaların sadece reklam verenlere yönelik bir platform oldukları ve reklamların başkaları tarafından yayınlandığı şeklindeki savunma kurnazlıktır. Zira reklam araçları bu şirketler tarafından düzenleniyor ve bunlar, istedikleri reklama yer verip istediklerini yayınlamayabilir" dedi.
Roskomnadzor, Google ve Facebook'un yerel seçimler öncesinde ve sırasında kendi platformları üzerinden siyasi içerikli reklamların yayılmasına izin verdiklerini açıklamıştı.
Açıklamada, "(Google ve Facebook'un) bu eylemleri, Rusya’nın iç işlerine müdahale ve demokratik seçimlerin düzenlenmesine mani olma şeklinde görülebilir" uyarısı yapılmıştı.
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