Rusya: Google ve Facebook, seçimler sırasında saldırgan bir tutum sergiledi

Jarov, "Google ve Facebook'un seçimler sırasında eylemleri kesinlikle saldırgandı. Bu firmaların sadece reklam verenlere yönelik bir platform oldukları ve reklamların başkaları tarafından yayınlandığı şeklindeki savunma kurnazlıktır. Zira reklam araçları bu şirketler tarafından düzenleniyor ve bunlar, istedikleri reklama yer verip istediklerini yayınlamayabilir" dedi.

Roskomnadzor yetkililerinin seçimden 1 yıl önce Google ve Facebook'la buluştuğunu ve Rus mevzuatının detaylarını anlattığını, şirketlerin yaptıkları eylemlerin bilincinde olduğunu kaydeden Jarov, "Bundan dolayı şirketlerin yanlış hareket ettiğini ve seçimlerimize müdahale ettiğini söyleyebiliriz, bu bir gerçek" diye konuştu.

Roskomnadzor, Google ve Facebook'un yerel seçimler öncesinde ve sırasında kendi platformları üzerinden siyasi içerikli reklamların yayılmasına izin verdiklerini açıklamıştı.

Açıklamada, "(Google ve Facebook'un) bu eylemleri, Rusya’nın iç işlerine müdahale ve demokratik seçimlerin düzenlenmesine mani olma şeklinde görülebilir" uyarısı yapılmıştı.