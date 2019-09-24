Putin, Rus yapımı yeni nesil silahların geliştirilmesindeki başarılara dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadaki stratejik dengeyi uzun vadede sağlayabilecek kapasitede olan yeni nesil silahların Rusya’nın nükleer sanayisinin şüphe götürmeyen başarılarından biri olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yerli nükleer sanayi çalışanlarına yolladığı kutlama mesajında bu sektörün dünyadaki stratejik dengeyi uzun vadede sağlayabilecek kapasitede olan yeni nesil silahların geliştirilmesindeki önemine vurgu yaptı.

Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom Denetim Kurulu Başkanı Sergey Kiriyenko’nun yerli nükleer sanayi çalışanları günü dolayısıyla Moskova’da düzenlenen törende aktardığı mesajda, sektörün dünyadaki stratejik dengeyi uzun vadede sağlayabilecek kapasitede olan yeni nesil silahların geliştirilmesindeki önemine dikkat çekildi.

Sektörde her zaman gerçek profesyonellerin ve görevlerine tutkun cesur kişilerin çalıştıklarını belirten Putin, “Bu kişilerin hummalı çalışmaları ve etkileyici başarıları sayesinde sektördeki potansiyel gelişti, uzayı ve Arktik kuşaklarını geliştirmek, enerji, bilim ve sağlık alanlarının etkili gelişimi için benzersiz imkânlar oluştu” vurgusunu yaptı.

Bu zengin entelektüel ve teknolojik mirasın ve nükleer sanayisinin tükenmez olanaklarının milli ekonominin modernizasyonunda, ülkenin savunma gücü ve enerji güvenliğinin sağlanmasında ve küresel pazarlardaki rekabet yeteneğinin güçlenmesinde sonuna kadar devrede olmasının önemine işaret eden Putin, nükleer çalışanlarının şimdiki neslinin’ şüphe götürmeyen başarılarından biri olarak dünyadaki stratejik dengeyi uzun vadede sağlayabilecek kapasitede olan yeni nesil silahların geliştirilmesini’ gösterdi.

Rus lider, nükleer sektör çalışanlarının ileride de olağanüstü profesyonel geleneklerini çoğaltacağından, Rusya ve vatandaşlarının yararına özverili çalışmalarına devam edeceğinden emin olduğunun altını çizdi.