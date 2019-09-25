Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek

Detay vermeyen Vali Yardımcısı, küresel pazarlara odaklanan işletmelerin yüksek sonuçlar elde ettiğini söyledi.
Bölgenin ihracatını 2024 yılına kadar 3.8 milyar dolara ulaştırmayı planladıklarını söyleyen Korobka, bu rakamların, 'Uluslararası Kooperasyon ve İhracat' başlıklı ulusal projede belirtildiğini de sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Korovka iz Korenovki' marka dondurma ısmarlamıştı. Putin, daha önce bu markanın 'en lezzetli' dondurma olduğunu söylemişti.
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