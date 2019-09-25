Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Vali Yardımcısı Andrey Korobka, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ülkenin en iyi dondurmasını yapıyor" dediği Korenovskiy Süt Fabrikası’nın ürünlerini yurtdışına ihraç edeceğini bildirdi.

Rus medyasına konuşan Korobka, "Korenovskiy Süt Fabrikası, ihracata yönelik üretim yapacak bir bölüm açacak" dedi.

Detay vermeyen Vali Yardımcısı, küresel pazarlara odaklanan işletmelerin yüksek sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Bölgenin ihracatını 2024 yılına kadar 3.8 milyar dolara ulaştırmayı planladıklarını söyleyen Korobka, bu rakamların, 'Uluslararası Kooperasyon ve İhracat' başlıklı ulusal projede belirtildiğini de sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Korovka iz Korenovki' marka dondurma ısmarlamıştı. Putin, daha önce bu markanın 'en lezzetli' dondurma olduğunu söylemişti.