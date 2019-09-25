Rusya'da IKEA mağazası Nazilerin toplama kampındaki sloganını kullandı

IKEA mağazasının kullandığı "Suum cuique" sloganı, Nazilerin 1937’de kurdukları Buchenwald Toplama Kampı’nın giriş kapısının üstüne Almanca şekli olan "Jedem das Seine" olarak işlenmişti.
© Sputnik / Yuri Streletc
Slogan, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Vitaliy Milonov’un dikkatini çekmişti. Politikacı, Suum cuique sloganının Nazi Almanyası ile özdeşleştiğini vurgulamıştı.
Gelen tepkiler üzerine IKEA, "Tarihe büyük bir saygıyla yaklaşıyoruz ve hatamızı kabul ediyoruz. Sloganın anlamıyla ilgili geri bildirim aldığımız anda derhal kampanyayı durdurma kararı aldık" diye açıkladı.
Mağaza ayrıca reklamın rencide ettiği müşterilerinden özür diledi.
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