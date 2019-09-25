Sberbank CEO'su Gref: IMF tamamen ölü bir kuruluştur

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank CEO'su German Gref, IMF benzeri kuruluşların etkisiz olduğunu ve bu nedenle lağvedilmesi gerektiğini söyledi.

Moskova'da düzenlenen 23. Yüksek Denetim Kurumları Örgütü (INCOSAI) Uluslararası Konferansı'nda konuşan Gref, Uluslararası Para Fonu IMF gibi kuruluşların lağvedilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Gref, "Bu kuruluşlar, kendileri üzerine düşünme ve kendi içlerinde reform yapma becerisine sahip değil. Yıllardır bu konuda tartışmalar yapılıyor ve çoğu kişi bu konuşmalardan bıkmış durumda. Bence IMF, tamamen ölü bir kuruluştur" dedi.

Gref, IMF yardımları hiçbir fayda sağlamadığı için ülkelerin ve şirketlerin IMF'ye bağlı olmaması gerektiğini de vurguladı.