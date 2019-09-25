Hmeymim’de Su-35 savaş jetleri için koruyucu yapılar inşa edildi

Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’nde konuşlandırılan Rus yapımı 4++ nesli Su-35 savaş jetleri, Su-34 avcı-bombardıman uçakları ve diğer uçaklar için koruyucu yapıların inşa edildiği bildirildi.

Rus Zvezda televizyonuna konuşan Hmeymim’deki karma hava grubu komutan yardımcısı Konstantin Dolgov, 4++ nesli Su-35 savaş jetleri, Su-34 avcı-bombardıman uçakları ve diğer uçaklar için inşa edilen yeni koruyucu yapıların hava araçlarının kullanım süresini uzattığını ve hizmet personelinin çalışmalarını rahatlattığını belirtti.

Dolgov, “Yapılar, uçakları yeniden uçuşa hazırlama süresinin önemli derece azalmasını sağladı. Ayrıca yapıların içinde klimalar kuruldu, teknik ve uçuş ekiplerimiz, görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmek için uçaklara yaklaştırıldı. Yapıların sayesinde oluşturulan gölge, hava araçlarının güneş ışınlarından muhafazasını sağlıyor ve böylelikle uçakların ve bakım-onarım ekipmanların hizmet süresi uzamış oluyor” diye konuştu.

Rus komutan, yeni yapıların ayrıca yakıt ve yağlama sistemine bağlandığını ve uçaklara merkezi yakıt ikmal sistemi organize edildiğini vurguladı.