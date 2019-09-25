Moskova Müftüsünden çokevliliği yasallaştırma teklifi

Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, Rusya genelinde çokevliliğin yasallaşmasının, kadınların erkeklere göre sayıca daha fazla olmasından kaynaklanan bir takım sosyal sorunu çözebileceğini belirtti.

Alyautdinov, “Çokevliliğin mutlaka yasallaşması gerektiğini düşünüyorum. Bu uygulamanın yaşama hakkı var, üstelik İslam dahil bazı dinler buna müsaade ediyor” dedi.

Rusya’da kadın sayısının erkeklere göre çok daha fazla olduğu gerçeğini dikkate alma çağrısında bulunan Müftü, “Rusya İstatistik Kurumu’na göre fark 10 milyon. Üstelik Rusya’da çok sayıda dul ve boşanmış kadın var. Ayrıca zaten çokevlilik bazı bölgelerde var, misal Tataristan, Çeçenistan, Dağıstan” ifadelerini kullandı.

'ZİNA DAHA AZ OLUR'

Çokevliliğin yasallaşmasının, kadınların haklarının garantörü olacağını savunan Alyautdinov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günümüzde kadınlar sosyal anlamda tamamen savunmasız. Şeriat hukuku Müslümanların yaşam temelini oluştursa da ülkemizdeki medeni hukuk ilişkileri Rusya mevzuatı esas alınarak düzenleniyor. Bu yüzden kadınların tüm haklara sahip ikinci eş olabilmesi için yasama düzeyinde bir koruma mekanizmasının oluşturulması önemli. Bu birçok sosyal sorunu çözmeye yardımcı olacak. Üstelik günümüzde hızla yayılan günahkarlık ve zina daha az olur”

Bu tür konuların sadece yetkili kurumlar tarafından şeriat uzmanlarının katılımıyla çözümlenmesi gerektiğini söyleyen Alyautdinov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çokevlilik karmaşık bir sistem, sadece hakların değil her bir eşinin sorumluluğunun dikkate alınması önemli. Bu durumda büyük sorumluluk erkeklere ait, bunun içinde finansman, aileler arasında eşit zamanın dağıtımı, çocukların eğitimi ve başka meseleler var. Bu yüzden her bir vaka ayrı ayrı değerlendirilmeli. Yaşamın farklı hallerini dikkate almak ve evliliğin tüm koşullarını belirtmek önemli”.

Daha önce Rusya Müslümanları Ruhani İdaresi Başkanı Şeyh Ravil Gaynutdin, ülkenin Müslüman bölgelerinde çokevliliğin yasallaşmasının münasip olacağını söylemişti. Gaynutdin, “Çokevlilik, 40 sevgiliye ve sıfır sorumluluğa sahip olmaktan daha iyi” demişti.