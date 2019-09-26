Rusya’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: 49 yaralı

Rusya’nın Barnaul şehrinde bir yolcu uçağının sert iniş gerçekleştirmesi sonucu 49 kişi yaralandı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaralananlardan sadece beşinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Хроника жесткой посадке самолета Boeing в Барнауле.#Барнаул pic.twitter.com/XYzh0ENFDk— Пятый канал Новости (@5tv) September 25, 2019
Vietnam’dan Rusya’ya uçan ve içinde 331 kişinin bulunduğu Azur havayolu şirketine ait Boeing 767-300 yolcu uçağının iniş sırasında iniş takımının alev aldığı ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)