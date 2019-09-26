Lavrov: AB, güvenilmez bir partner

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenilemez bir partner olduğunu ve Rusya'nın eşit diyalogu kurma çabalarını görmezden geldiğini söyledi.

Kommersant gazetesine konuşan Lavrov, "AB güvenilemez bir partner, çünkü ‘bizimle veya bize karşı’ jeopolitikasına oynamaya devam ediyor. Eşit diyalogu kurmaya, ortak mekanımızda ‘arkadaş-düşman’ mantığından vazgeçmeye yönelik tüm çabalarımız sonuçsuz kaldı" dedi.

AB’nin, Ukrayna krizi ve Kırım’ın Rusya’ya bağlanmadan önce de bu mantığı uyguladığını dile getiren Lavrov, Avrupa temsilcilerinin 2004 yılında da Kiev’i, "Rusya mı yoksa Avrupa mı?" seçimiyle karşı karşıya bıraktığını hatırlattı.

Bazı eski Sovyet cumhuriyetlerle entegrasyon ilişkilerinin geliştirilmesini öngören Doğu Ortaklığı Projesi başlatıldığında, Rusya’nın çıkarlarının dikkate alınıp alınmadığıyla ilgilendiklerini söyleyen Lavrov, "Bazı projelere katılacağımızı söylediler, gözlemci olarak dahil olmamızı teklif ettiler. Bu, çıkar dengesine dayanacak eşit haklar ve işbirliği meselesiyle ilgilidir" ifadelerini kullandı.