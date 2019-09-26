Lavrov: Uluslararası etkinlikler ABD'den başka yere taşınmalı

Uluslararası etkinliklerin ABD’den başka yere taşınması fikrinin değerlendirilmesi çağrısında bulunan Lavrov, önemli görüşmelerin, kabul eden tarafın yükümlülüklerine sorumlu bir şekilde yaklaştığı daha istikrarlı platformlarda yapılması gerektiğini söyledi.

Lavrov, Rusya’nın vize almak için gereken tüm prosedürleri uyguladığını ama heyetin 10 üyesinin vize talebinin geri çevrildiğini anlattı.

ABD, vizelerin verilmemesini teknik sorunlarla açıklamıştı.