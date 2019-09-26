Lavrov, Stalin'in önerisini anımsattı: BM Genel Merkezi Soçi'ye taşınsın

Lavrov, "BM'nin kuruluşu tartışılırken konu BM Genel Merkezi'nin yerine geldiğinde, Stalin Soçi önerisinde bulunmuştu. Bu, ileri görüşlü bir öneriydi. Şu anda, Olimpiyatlar ve diğer çeşitli etkinliklerin ardından Soçi'nin hiçbir sorun yaşanmadan ev sahipliği yapabileceğini düşünüyorum" dedi.
Lavrov, daha önce vize skandalını 'çirkin bir olay' olarak nitelemiş ve uluslararası etkinlikleri ABD’den başka yere taşıma fikrini değerlendirme çağrısında bulunmuştu.
ABD, 74. BM Genel Kurulu'na katılmak isteyen 10 kişilik Rus heyetine tüm prosedürlerin yerine getirilmesine rağmen vize vermemişti.
ABD vizelerin verilmemesini teknik sorunlarla açıklarken Rusya, bu gerekçeyi haklı bulmamış ve Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Rusya Büyükelçi Yardımcısı'na protesto notası vermişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)