Lavrov, Stalin'in önerisini anımsattı: BM Genel Merkezi Soçi'ye taşınsın

ABD'nin Rus heyetine vize vermemesi nedeniyle yaşanan diplomatik skandalın ardından uluslararası etkinlikleri ABD dışında düzenleme çağrısı yapan Lavrov, BM Genel Merkezi'nin taşınacağı yer için ise Sovyet lider Josef Stalin'in yaptığı Soçi önerisini gündeme getirdi.

Vize skandalı hakkında Kommersant gazetesine açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, artık BM Genel Merkezi'nin yerinin tartışmaya açılması gerektiğini belirtti.

Lavrov, "BM'nin kuruluşu tartışılırken konu BM Genel Merkezi'nin yerine geldiğinde, Stalin Soçi önerisinde bulunmuştu. Bu, ileri görüşlü bir öneriydi. Şu anda, Olimpiyatlar ve diğer çeşitli etkinliklerin ardından Soçi'nin hiçbir sorun yaşanmadan ev sahipliği yapabileceğini düşünüyorum" dedi.

Lavrov, daha önce vize skandalını 'çirkin bir olay' olarak nitelemiş ve uluslararası etkinlikleri ABD’den başka yere taşıma fikrini değerlendirme çağrısında bulunmuştu.

ABD, 74. BM Genel Kurulu'na katılmak isteyen 10 kişilik Rus heyetine tüm prosedürlerin yerine getirilmesine rağmen vize vermemişti.

ABD vizelerin verilmemesini teknik sorunlarla açıklarken Rusya, bu gerekçeyi haklı bulmamış ve Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Rusya Büyükelçi Yardımcısı'na protesto notası vermişti.