Kuinci’nin tablosunu çalan kişiye üç yıl hapis cezası

Rusya’nın başkenti Moskova’da mahkeme, ülkenin en önemli sanat müzelerinden olan Tretyakov Galerisi’nden Rus ressam Arhip Kuinci’nin Kırım tablosunu çalan kişi hakkında maksimum güvenlikli bir hapishanede üç yıl hapis cezasına hükmetti.

Moskova’da mahkeme, Tretyakov Galerisi’nden ocak ayında Arhip Kuinci’nin Kırım Dağları’ndaki aynı isimli zirveyi resmettiği ‘Ay Petri. Kırım’ tablosunu çalan ve daha sonra yakalanan Denis Çuprikov’u kıymetli eşya hırsızlığı suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırdı.

Çuprikov, yüksek güvenlikli bir hapishanede kalacak.

‘AMACIM İLGİ ÇEKMEKTİ, GERİ GÖTÜRECEKTİM’

Suçunu itiraf edip tabloyu civardaki bir inşaatta sakladığını belirten Çuprikov, amacının ilgi çekmek olduğunu ifade etti.

Çuprikov duruşmada “Tabloyu aldığım yere götürüp yeniden asacaktım. Geri götürmeme fırsat kalmadı. FSB (Rusya Federal Güvenlik Servisi) daha hızlı çalışıyor” dedi.

Rus devlet televizyonunun yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde Çuprikov’un, 12 milyon ruble (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) değerinde olan tabloyu sakince duvardan alıp onlarca ziyaretçinin olduğu salondan geçip gittiği görülmüştü.