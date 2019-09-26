Lavrov’dan, Rus diplomatlara vize vermeyen ABD’ye ‘sürpriz’ sözü

Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Lavrov, ABD’nin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması Konferansı’na katılması gereken Rus heyete vize vermemesine, yanıt hazırlamakta olduklarını açıkladı.

Lavrov, tam olarak hangi tedbirlerin alınacağı sorusunun yanıtında da, “Bizi sürpriz yapma fırsatından mahrum etmeyin” dedi.

Lavrov, daha önce vize skandalını 'çirkin bir olay' olarak nitelemiş ve uluslararası etkinlikleri ABD’den başka yere taşıma fikrini değerlendirme çağrısında bulunmuştu.

ABD, 74. BM Genel Kurulu'na katılmak isteyen 10 kişilik Rus heyetine tüm prosedürlerin yerine getirilmesine rağmen vize vermemişti.

ABD vizelerin verilmemesini teknik sorunlarla açıklarken Rusya, bu gerekçeyi haklı bulmamış ve Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Rusya Büyükelçi Yardımcısı'na protesto notası vermişti.