Rusya’nın yeni İHA’sı Ohotnik, Su-57 ile ilk kez uçtu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ohotnik İHA’sının Su-57 ile birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Ohotnik’e yönelik deneme programı kapsamında otomatik modda yapılan uçuş, yarım saatten fazla sürdü.
© Flickr / US Air Force
Rus askerleri İHA ve SU-57 uçağı arasındaki etkileşimi test etti. Ohotnik, Su-57’nin radar alanını genişletip uçağın kendi hava savunma alanine girmeden düşmanı vurmasına olanak veriyor.
Ohotnik, Rus ordusunun saldırı fonksiyonlu ilk ağır İHA’sı olacak.
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