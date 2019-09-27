Rusya’nın yeni İHA’sı Ohotnik, Su-57 ile ilk kez uçtu

Rusya’nın yeni insansız hava aracı (İHA) Ohotnik, beşinci nesil Su-57 uçağı ile birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ohotnik İHA’sının Su-57 ile birlikte ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Ohotnik’e yönelik deneme programı kapsamında otomatik modda yapılan uçuş, yarım saatten fazla sürdü.

Rus askerleri İHA ve SU-57 uçağı arasındaki etkileşimi test etti. Ohotnik, Su-57’nin radar alanını genişletip uçağın kendi hava savunma alanine girmeden düşmanı vurmasına olanak veriyor.

Ohotnik, Rus ordusunun saldırı fonksiyonlu ilk ağır İHA’sı olacak.