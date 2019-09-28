'İklim Grevi' etkinlikleri çerçevesinde ülkede iklim değişikliğine karşı mücadele veren örgütlerin çağrısıyla yapılan gösteriler, yaklaşık 20 kentte gerçekleştirildi.
© AP Photo / Mark Lennihan
Başkent Moskova'da Hükümet Binası'nın önünde ve Puşkin Meydanı'nda düzenlenen gösterilere çok sayıda kişi katıldı.
Rusya, 23 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylem Zirvesi'nde Paris Anlaşması'nı onayladığını duyurmuştu.
Rusya'da iklim değişikliğine karşı 'Gelecek için Cumalar' gösterisi düzenlendi https://t.co/VdPgYp7lGX pic.twitter.com/5j5PDWz3zZ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 28, 2019
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