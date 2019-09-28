Kremlin: Putin, Sovyetler Birliği'ni canlandırmayı planlamıyor

Kremlin Sözücüsü Peskov'dan, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sovyetler Birliği'ni canlandırmayı planladığı yönündeki iddiasına yanıt geldi.

Daha önce Saakaşvili, Putin’in 2024 yılına kadar Ermenistan, Gürcistan, Belarus ve Ukrayna’nın doğusunu birleştirerek Sovyetler Birliği’ni canlandırma planı olduğunu ileri sürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e açıklamasında, "Hayır, böyle bir plan yok" ifadelerini kullandı.