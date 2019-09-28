Putin: Amur kaplanlarının sayısını artırmada başarılı olduk

Spor, doğa ve hayvan sevgisiyle bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amur kaplanlarının sayısını artırmak için yapılan çalışmalarda başarılı olduklarını söyledi.

Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok kentinde 20. Uluslararası Kaplan Günü Festivali düzenleniyor.

Festivalin katılımcılarına bir mesaj gönderen Putin, son yıllarda Amur kaplanlarının sayısını koruma ve artırma konusunda önemli sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Putin'in Amur kaplanları vahşi doğaya alıştı

Rus lider Putin, nesli tükenmekte olan Sibirya kaplanlarının korunması için bir dizi çalışmaya bizzat önayak oldu. 2008 yılında Sibirya kaplanlarının korunmasına yönelik başlatılan devlet programını yerinde gözlemlemek için Ussuri Milli Parkı’ndaki doğal yaşamı koruma alanına gitti.

Rus lider, doğada yürürken karşılarına çıkan bir dişi kaplanı, uzmanların yardımıyla sakinleştirici iğne vurarak uyuttu. Putin, 2014 yılında da rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayan Ustin, Borya, Kuzya, İlona ve Svetlaya isimli kaplanları kendi elleriyle doğaya salmıştı.