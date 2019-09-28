Amerikan İHA’sı Rusya sınırlarında keşif uçuşu yaptı

Akşam Moskova saatiyle 22.40’ta (TSİ ile aynı) çalışmasını tamamlayan Global Hawk, rotasını konuşlanmış olduğu hava üssüne doğru çevirdi.
Başta ABD’ye ait olanlar dış ülkelerin İHA’ları, Rusya’nın Karadeniz ve Kaliningrad bölgesindeki sınırlarında gerçekleştirdiği keşif aktiviteleri son zamanlarda giderek artıyor. Rus askeri tesislerine de yaklaşma eğiliminde bulunan uçaklar Rusya'nın Suriye'deki üslerinin yakınlarında da görülüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın çağrılarına rağmen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus sınırlarındaki keşif faaliyetlerine son vermeyi reddediyor.
17:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) August 17, 2019
Разведывательный полёт вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/FH6vG1lBF1
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