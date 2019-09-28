Amerikan İHA’sı Rusya sınırlarında keşif uçuşu yaptı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk stratejik insansız hava aracının (İHA) Donbass’taki sınır çizgisinde ve Rusya’nın Karadeniz kıyılarında keşif uçuşu yaptığı öğrenildi.

PlaneRadar uçuş gözlem portalının yayınladığı verilere göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik İHA Global Hawk, dün sabah İtalya'daki hava üssünden kalkış yaptıktan sonra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna hava sahasında görüldü. Daha sonra Donbass bölgesindeki sınır çizgisini gözlemleyen İHA, ardından Kırım’ın güney kıyılarının üzerinden geçerek Rusya’nın Karadeniz sınır bölgesine doğru uçuşunu sürdürdü.

Akşam Moskova saatiyle 22.40’ta (TSİ ile aynı) çalışmasını tamamlayan Global Hawk, rotasını konuşlanmış olduğu hava üssüne doğru çevirdi.

Başta ABD’ye ait olanlar dış ülkelerin İHA’ları, Rusya’nın Karadeniz ve Kaliningrad bölgesindeki sınırlarında gerçekleştirdiği keşif aktiviteleri son zamanlarda giderek artıyor. Rus askeri tesislerine de yaklaşma eğiliminde bulunan uçaklar Rusya'nın Suriye'deki üslerinin yakınlarında da görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın çağrılarına rağmen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus sınırlarındaki keşif faaliyetlerine son vermeyi reddediyor.

17:35 мск.

Разведывательный полёт вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/FH6vG1lBF1 — PlaneRadar (@ua4wiy_) August 17, 2019

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