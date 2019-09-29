Kuzey Osetya, otel inşaatında Türkiye’nin deneyiminden yararlanmak istiyor

Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Aleksandr Pliev, Rus basınına yaptığı açıklamada işbirliği çağrısı yapılan Türk şirketlerin otel inşaat alanındaki deneyimlerinin benimsenmesi planlandığını belirtti.

Pliev, “Ruslar ve diğer ülkelerin vatandaşları için kendimizi turistik bir bölge olarak konumlandırıyorsak, insanları yerleştirebileceğimiz otel komplekslerine sahip olmalıyız. Bisikleti yeniden icat etmek gerekmiyor, bu sektörün gelişmiş olduğu ülkelerin deneyimine bakılmalı. Türk yatırımcıları davet ediyoruz, bunun üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Pliev, geçen temmuzda Antalya’da düzenlenen Türkiye ile Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı’nda Kuzey Osetya yönetiminin Türk şirketleriyle ve kurum yetkilileriyle lojistik ve turizm alanındaki projelerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirttiğine dikkat çekti.

Türk ve Rus heyetlerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın eş başkanlık ettiği KEK toplantısında Novak’ın belirlediği hedef, Türkiye ile ticaret hacminin 4 katına, yani 100 milyar dolara çıkarılmasıydı. İki ülke arasındaki işbirliği için belirlenen alanlar ise tarım, inşaat, metalürji ve enerji, uzay, ilaç üretimi ve sayısal teknolojiler olmuştu.