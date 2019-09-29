Moskova’da, ‘izinsiz protestoya’ destek gösterisi

Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde, 8 Eylül’deki yerel seçimler öncesi Moskova’da gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde gözaltına alınanlara destek amacıyla bir gösteri düzenlendi.

Akademik Saharov Caddesi’nde düzenlenen gösteri için Moskova Belediyesi’nden izin alındığı belirtilirken organizatörler yaklaşık 20 bin kişinin katılmasını bekliyor.

Gösteriye, Rus muhalif lideri Aleksey Navalniy dışında parlamento dışındaki muhalefet partilerinin temsilcileri de katıldı.

Gösteri nedeniyle Moskova’nın merkezindeki bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Moskova’da, 27 Temmuz ve 3 Ağustos günleri izinsiz gösteriler düzenlenmişti. Gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi, devlet görevlilerine karşı şiddet uygulandığı gerekçesiyle cezai dava başlatmıştı.

Protestoculara karşı yürütülen davalar, medya tarafından ‘Moskova Dosyası’ adıyla anılıyor.

Binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestoların sebebi ise, Moskova’nın yerel parlamentosuna yönelik seçimlere başvuru yaparken çok sayıda geçersiz imza sunan bazı muhaliflerin adaylıklarının reddedilmesiydi.