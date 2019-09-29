Rusya: ABD ile telefon görüşmeleri artık tehlikeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin dökümü Washington ile görüşmelerin tehlikeli olduğunu gösterdiğini ve ABD’nin diğer ülkelerle iletişimi için sonuçlar doğuracağını belirtti.

Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Zaharova, “Birçok değerlendirmeye katılıyorum. Bu elbette ülkeler, liderler ve politikacılar arasındaki ilişkilerin biçimini değiştirebilir. Bu skandalın ardından Washington’a telefon açmanın, müzakere etmenin, görüşmenin tehlikeli olduğunu herkes anlıyor” dedi.

Zaharova, bu durumun, gerçek ve egemen Ukrayna’nın oluşması için çok önemli ders, önemli bir an olabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Trump’ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili yayımlanan özet döküme göre Trump, temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Zelenskiy'den 2020 seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, ABD Başkanı’nın eylemlerinin ülkenin ulusal güvenliğini baltaladığını ve görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı. Trump ise suçlamaları reddediyor.