Alman vekillerden çağrı: Rusya'ya yaptırımlar kalksın

Almanya'da bazı milletvekilleri Rusya'ya yaptırımların ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini belirterek yaptırımların kaldırılması yönünde çağrı yaptı.

Almanya Parlamentosu Bundestag'da Alman Ekonomisi Doğu Komitesi öncülüğünde "Rusya'ya Yaptırımların 5 Yılı – Karşılıklı Ablukadan Nasıl Çıkılır?" konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansa katılan vekiller, yaptırımların Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Bundestag Ekonomi ve Enerji Komitesi Başkanı, Sol Partili Claus Ernst, Almanya'nın yaptırımlardan en büyük zarar gören ülke olduğunu ifade ederek, Berlin'in Rusya'ya yaptırımları AB düzeyinde kaldırmayı başarma şansının yüksek olduğunun altını çizdi.

Hür Demokratik Partili Sandra Weeser, Rusya'nın Minsk Anlaşması'nın şartlarını yerine getirmesi koşuluyla Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımların hafifletilmesini önerdi.

Sosyal Demokrat Partili Bernd Westphal da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un izlediği Rusya'yla yakınlaşma politikasının Almanya tarafından hayata geçirilmesi ve Berlin'in 5 yıllık yaptırım sürecinin ardından Moskova'ya ilk adımı atması gerektiğini ifade etti.

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkiler, Ukrayna'daki devlet darbesinin ve Kırım'ın Rusya'ya yeniden bağlanmasının ardından bozulmuştu. Rusya'yı Ukrayna'nın içişlerine müdahale etmekle suçlayan Batılı ülkeler, yaptırım uygulamaya başlamıştı.