Rus aktör Ustinov hakkında 1 yıl tecil edilmiş hapis kararı çıktı

Rusya’da büyük yankı uyandıran ve aktörlerle aktivistlerin desteklediği Pavel Ustinov’la ilgili yeni duruşma bugün görüldü. Mahkeme, başta 3.5 hapis cezasına çarptırılan Ustinov hakkındaki ceza kararını bozdu ve böylece Rus yargısında nadir görülen bir duruma imza atıldı. Bugünkü duruşmada ceza bir yıl tecil edilmiş hapis cezasına düşürüldü.

Ustinov, 20 Eylül’de savcının talebi üzerine, temyiz duruşmasına kadar imza vermesi şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugünkü kararın ardından yeniden hapse girmese de aktör, aklanmak için yeniden dava açmayı planlıyor.

Mahkeme belgelerine göre, polis memuru Aleksandr Lyagin, 3 Ağustos’ta kamu düzenini bozduğu ve izinsiz protestolarda aktif rol aldığı gerekçesiyle Ustinov’u gözaltına almıştı. Ustinov’un karşı koyması sonucunda, polisin omzu çıkmıştı. Daha sonra mahkeme, Ustinov hakkında bu sebeple 3.5 yıl hapis cezası kararı vermişti. Ustinov ise mahkemede suçsuz olduğunu belirterek protestolara katılmadığını, sadece yoldan geçtiğini söylemişti.

Rusya’da 8 Eylül’deki yerel seçimler öncesinde binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestolar gerçekleşmişti.

Protestoların sebebi ise, Moskova’nın yerel parlamentosuna yönelik seçimlere başvuru yaparken çok sayıda geçersiz imza sunan bazı muhaliflerin adaylıklarının reddedilmesiydi.

Rusya’daki seçim yasalarına göre, bir parti tarafından öne sürülmemiş herhangi birinin seçimlerde aday olabilmesi için destek göstergesi olarak kendi bölgesinde yaşayanların yüzde 3’ünün imzasını almış olması gerekiyor. Daha sonra imzaların yer aldığı listeler Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na gönderiliyor.

Komisyon da söz konusu imzaların gerçek kişilere ait olup olmadığını, imzacıların adres bilgilerinde uyuşmazlık olup olmadığını ve imzacının hayatta olup olmadığını kontrol edip seçim başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin karar veriyor.

Sunduğu imzaların yüzde 10’undan fazlasının geçersiz olduğu belirlenen adaylar, Rusya yasalarına göre seçimlere kabul edilmiyor.