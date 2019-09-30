Rus Dışişleri: Washington'un Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ABD'deki iç siyasi krizinin bir yansıması

Washington’un bu yeni adımının büyük bir şaşkınlığa karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu tür adımların, Rusya temasının Washington elitlerinin bir kısmı tarafından kendi konjonktür hedeflerine ulaşmaları amacıyla bilinçli olarak kullanıldığı ABD’nin içindeki siyasi krizin bir yansıması olduğunu anlıyoruz. Ancak Rus düşmanı olanların dediklerinin dışına çıkmayan yetkililer, yaptıklarının Amerikan yönetiminin ikili ilişkileri normalleştirme çabaları ile ilgili açıklamalarla çeliştiğini, uluslararası arenadaki gerginliği arttırdığını düşünmeli" ifadelerine yer verildi.
'YAPTIRIMLAR YANITSIZ KALMAYACAK'
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus iş adamı Yevgeniy Prigojin ile alakalı oldukları iddiasıyla iki Rusya vatandaşını ve üç şirketi, 2018'deki Kongre ara seçimlerine 'müdahale ettikleri' için yaptırım listesine almıştı. Listeye ayrıca bir yat ve üç uçak ta dahil edilmişti.
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