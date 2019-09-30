Rus Dışişleri: Washington'un Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ABD'deki iç siyasi krizinin bir yansıması

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya’ya yönelik yaptırım listelerini genişletmesinin ABD'deki iç siyasi krizinin bir yansıması olduğu belirtildi.

Washington’un bu yeni adımının büyük bir şaşkınlığa karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu tür adımların, Rusya temasının Washington elitlerinin bir kısmı tarafından kendi konjonktür hedeflerine ulaşmaları amacıyla bilinçli olarak kullanıldığı ABD’nin içindeki siyasi krizin bir yansıması olduğunu anlıyoruz. Ancak Rus düşmanı olanların dediklerinin dışına çıkmayan yetkililer, yaptıklarının Amerikan yönetiminin ikili ilişkileri normalleştirme çabaları ile ilgili açıklamalarla çeliştiğini, uluslararası arenadaki gerginliği arttırdığını düşünmeli" ifadelerine yer verildi.

'YAPTIRIMLAR YANITSIZ KALMAYACAK'

ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımların yanıtsız bırakılmayacağı kaydedilen açıklamada, "Önceden de olduğu gibi bu Rusya karşıtı hamle yanıtsız kalmayacak. Aynı zamanda Amerikalı politikacıları, sonucu sıfıra eşdeğer olan saçma yaptırım oyunlarına son vermeye ve aklıselim tutumlarına geri dönmeye çağırıyoruz" denildi.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus iş adamı Yevgeniy Prigojin ile alakalı oldukları iddiasıyla iki Rusya vatandaşını ve üç şirketi, 2018'deki Kongre ara seçimlerine 'müdahale ettikleri' için yaptırım listesine almıştı. Listeye ayrıca bir yat ve üç uçak ta dahil edilmişti.