'Türkiye'de Dağıstan Günleri düzenlenebilir'

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Ulusal Politika ve Diyanet İşleri Bakanı Enrik Muslimov, Türkiye’de Dağıstan Günleri’ni organize etme niyetinde olduklarını söyledi.

Rus medyasına konuşan Muslimov, “En büyük diasporamız Türkiye’de bulunuyor, yaklaşık 500 bin kişi. Bu yüzden orada Dağıstan Günleri’ni düzenlemeyi planlıyoruz. Halihazırda bu etkinliğin yapılabileceği tarih ve şehirler konusu üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’de Dağıstan Günleri’ni düzenleme fikrinin, 23-26 Eylül’de Mahaçkale’de yapılan Genç Yurttaşlar Forumu’nun Türk katılımcısından geldiğini hatırlatan Bakan, “Biz bu fikri destekliyoruz, hayata geçirilmesi mümkün. Ama önce böyle önemli bir etkinliğin organizasyonuyla ilgili tüm konuların iyi işlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bu konuda deneyime sahip olduklarını söyleyen Muslimov, “Daha önce Azerbaycan’da Dağıstan günlerini düzenlemiştik. Etkinlik çok yüksek seviyede geçmişti” diye ekledi.

Dağıstanlılar yaklaşık 40 ülkede yaşıyor, toplam sayıları 3 milyonu geçiyor. En büyük Dağıstan diasporası Türkiye’de yaşıyor.