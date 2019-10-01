'Türkiye'de Dağıstan Günleri düzenlenebilir'

Türkiye’de Dağıstan Günleri’ni düzenleme fikrinin, 23-26 Eylül’de Mahaçkale’de yapılan Genç Yurttaşlar Forumu’nun Türk katılımcısından geldiğini hatırlatan Bakan, “Biz bu fikri destekliyoruz, hayata geçirilmesi mümkün. Ama önce böyle önemli bir etkinliğin organizasyonuyla ilgili tüm konuların iyi işlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bu konuda deneyime sahip olduklarını söyleyen Muslimov, “Daha önce Azerbaycan’da Dağıstan günlerini düzenlemiştik. Etkinlik çok yüksek seviyede geçmişti” diye ekledi.
Dağıstanlılar yaklaşık 40 ülkede yaşıyor, toplam sayıları 3 milyonu geçiyor. En büyük Dağıstan diasporası Türkiye’de yaşıyor.
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