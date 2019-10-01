Erdoğan, Rusya Enerji Haftası’na katılmayacak

Gazetecilere konuşan Uşakov, Erdoğan’ın Rusya Enerji Haftası’na katılıp katılmayacağı yönündeki soruya “Üst düzey misafir beklenmiyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye bakanlar düzeyinde temsil edilecek” yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Erdoğan’ı 2-5 Ekim’de Moskova’da yapılacak Rusya Enerji Haftası’na davet etmişti. Putin, forum kapsamında Rusya’nın TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin gelecekteki çalışmaları ile ilgili görüşlerini aktaracağını söylemişti.