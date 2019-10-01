Rus vekilden iklim aktivisti Greta Thunberg’e Duma’da konuşma daveti

İsveç’in Moskova Büyükelçiliği’ne yolladığı mektupta Vlasov, “Rus gençliğinin küresel ekolojik sorunlar konusunda endişe duyduğunun farkındayım. Yetişkin politikacıların bu denli önemli meselelerde dahi uzlaşmasının oldukça zor olduğunu da biliyorum. Genç neslin temsilcileri olarak, geleceğimiz tehlike altındayken susmamalıyız. Bizleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmalarına müsaade etmemeliyiz. Şahsım adına, sizi uygun olan herhangi bir tarihte Duma’da Rus gençliğine hitaben bir konuşma yapmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Vlasov, İsveç’in Moskova Başkonsolosu Malena Mard’a da yazdığı bir başka mektupta, Thungerg’in bu daveti aldığından emin olmasını istedi.
Greta Thunberg'in 20 Ağustos 2018'de tek başına başlattığı iklim protestosu tüm dünyada yankı bulmuş ve genç kız son olarak BM İklim Zirvesi'nde etkileyici bir konuşma yapmıştı.
Greta konuşmasında "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" demişti.
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