Putin, Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Anlaşması'nı onayladı

Rusya, 1996'dan beri üzerinde çalışılan ve 12 Ağustos 2018'de Aktau'da Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin liderleri tarafından imzalanan Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsü Anlaşması'nı resmen kabul etti.

19 Eylül'de parlamentonun alt kanadı Duma'da, 25 Eylül'de de üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kabul edilen anlaşma, Devlet Başkanı Putin'in onayıyla resmen kabul edildi.

Anlaşma, bölge dışı ülkelerin Hazar'da askeri güç bulundurmasını yasaklarken beş kıyıdaş ülkeyi Hazar Denizi'nin güvenliğinin korunmasından ve kaynaklarının yönetilmesinden sorumlu tutuyor.

Anlaşma, Hazar Denizi’nde deniz taşımacılığını ve alanın toplu kullanım düzenini tespit eden hükümleri, karasuları ve balıkçılık bölgelerinin sınırlarını belirleme ve Hazar Denizi’nin dibi ve içini sektörlere ayırma mekanizmalarını, su altı kablo ve boru hatlarını döşeme koşullarını ve kıyı ülkelerin işbirliğine dair diğer konuları içeriyor.

Hazar Denizi'ne kıyısı olan Rusya, İran, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın liderleri, Aktau kentindeki Hazar Beşlisi zirvesinde bir araya gelerek anlaşmayı imzalamıştı.

Denizin yasal statüsü hakkındaki çalışmalar 1996'dan beri devam ediyordu.