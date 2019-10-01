Su-57 savaş uçağının altındaki konteyner sosyal medyada merak uyandırdı

Beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin havada çekilen yeni fotoğrafları gündem oldu. Uçağın sol kanadı altında bulunan ve ne amaçla koyulduğu henüz bilinmeyen konteyner büyük merak uyandırdı.

Uzmanlar, konteynerin genellikle 101KS-N optik radar sisteminin monte edildiği noktada bulunduğu noktada olduğuna dikkat çekti.

Ancak uzmanlar, bu konteynerin 101KS-N optik radar sisteminden farklı bir şey olduğunu, zira öndeki merceğin metal aksamla korunduğunu vurguladı.

Askeri uzmanlar, konteynerin 101KS-N optik radar sisteminin yeni modifikasyonu olabileceğini kaydetti.

Су-57 с неизвестным контейнером под крылом. На последнем снимке - штатный модуль 101КС-Н. Фото: Вадим Савицкий, Александр Мартынов pic.twitter.com/TERJRTqRKJ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 1, 2019

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