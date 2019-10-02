Rus sınır güvenlik güçleri, kaçak avlanan Kuzey Koreli balıkçılara ateş açtı: 64 gözaltı, 5 yaralı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) göre, Rus sınır güvenlik güçleri Japon Denizi’nde kaçak avlanan Kuzey Koreli balıkçı teknelerinden birine ateş açmak zorunda kaldı. 64 Kuzey Koreli denizci gözaltına alındı, 5 kişi yaralandı. Bu, son dönemde yaşanan benzer dördüncü vaka oldu.

FSB’nin açıklamasına göre, Kuzey Koreli kaçak balıkçılara yönelik son dönemdeki dördüncü gözaltı vakası yaşandı. Rus sınır güçleri Japon Denizi’nde, Rusya özel ekonomik bölgesinde kaçak avlanan Kuzey Koreli 64 denizciyi daha gözaltına aldı. Ayrıca 4 gemi de alıkonuldu.

Gözaltı sırasında sınır güvenlik güçleri, durma ihtarına uymayan teknelerden birine ateş açmak durumunda kaldı. Bunun sonucunda teknenin makine bölümünde yangın çıktı.

Gemi alıkonuldu, yangın söndürüldü ve daha sonra içerisindeki 21 denizci gözaltına alındı. Yaralanan 5 kişiye gerekli tıbbi yardım sağlandı.