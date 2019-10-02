Putin: Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırıları kınıyoruz, ancak İran'ın suçlu ilan edilmesine karşıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine geçtiğimiz hafta düzenlenen saldırıları kınadıklarını, ancak İran'ın suçlu ilan edilmesine karşı olduklarını söyledi. Rusya lideri, Riyad gibi saldırılardan Tahran'ı sorumlu tutan ABD'nin, bu suçlamalarıyla ilgili bir delil sunmadığını belirtti.

Rusya lideri Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası'nın genel oturumunda Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırılar sorulduğunda, "Söz konusu saldırıları, bunları her kim gerçekleştirmiş olursa olsun, kınıyoruz. Karşımızdaki, küresel enerji pazarı için ciddi sonuçları olan yıkıcı bir olaydı" dedi.

"Bu saldırıları asıl gerçekleştirenler amaçlarına ulaşmış değil: evet, pazarda (petrol fiyatlarında) gerçekten de oynamalar oldu, Suudi Arabistan'ın kaybı da büyük oldu" diye devam eden Putin, "Ancak biliyoruz ki, kelimenin gerçek manasıyla bir hafta içerisinde küresel piyasalarda her şey eski halinde döndü" vurgusunu yaptı.

Путин на замечание, что разведслужбы США уверены в виновности Ирана в атаке на НПЗ Саудовской Аравии: Разведывательные службы США обслуживают внешнюю политику этой страны, но они пока не представили никаких доказательств pic.twitter.com/e0MgB3whzt — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 2, 2019

​Rusya Devlet Başkanı, ABD'nin istihbarat servislerinin, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıların ardında İran'ın olduğu suçlamasını yöneltmiş olmasına ilişkin olaraksa, "ABD'nin istihbarat servisleri bu ülkenin dış politikasına hizmet ediyorlar, ancak suçlamalarını dayandırabilecekleri bir kanıt sunmuş değiller" ifadelerini kullandı.

Rus lider şöyle devam etti: "Suudi Arabistan liderliğiyle görüştüm, Veliaht Prens'in (Muhammed Bin Selman) kendisiyle konuştum. Bu konuşmamızdan anladığım şu ki, Suudi Arabistan'ın istediği de, söz konusu saldırıların ardından kimin olduğuna ilişkin tartışma götürmeyecek kanıtlara ulaşmak. Ancak şu ana kadar kimse herhangi bir kanıt ortaya koymuş değil. Bana kalırsa duygularımıza kapılmamalı, bize gerçeklerin yön vermesini beklemeliyiz."

Rusya lideri ayrıca, kısa süre önce bir araya geldiği İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de kendisine, ülkesinin bu saldırılarla hiçbir ilintisinin olmadığını söylediğini de aktardı.