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18:25 02 Ekim 2019
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    Putin: Greta'nın konuşması beni heyecanlandırmadı, birilerinin çocukları kendi çıkarları için kullanması kınanmalı

    © REUTERS /
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’in BM İklim Zirvesi’nde iklim değişikliği için adım atılması talebinde bulunduğu konuşmasıyla ilgili duyulan genel heyecanı paylaşmadığını, birilerinin çocukları kendi çıkarları için kullanmasının kınanması gerektiğini söyledi.

    Rusya Enerji Haftası kapsamındaki bir oturumda konuşan Putin, BM İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmayla dikkat çeken Greta Thunberg’in konuşmasının kendisini etkilemediğini ifade etti.

    İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız dedi.
    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
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    “Greta’nın konuşması beni heyecanlandırmadı. Gençlerin ekolojik sorunlar gibi öne çıkan güncel sorunları ile ilgilenmesi, doğru bir şey, çok güzel bir şey. Kesinlikle desteklenmeliler” diyen Rus lider açıklamalarına şöyle devam etti:

    “Birilerinin çocukları, gençleri kendi çıkarları için kullanması yalnızca kınanması gereken bir durum. Ayrıca, birileri bu şekilde para kazanmaya kazanıyorsa bu özellikle kötü. Burada da tam da aynı durum demiyorum, ancak bu konu dikkatle takip edilmeli. Kimse Greta’ya modern dünyanın zorlu olduğunu, çok farklı yönleri olduğunu, hızla geliştiğini ya da Afrika’daki, Asya’daki insanların da İsveç’tekiler gibi yaşamak istediğini açıklamamış. Peki bu nasıl yapılmalı? Onları Afrika’da zaten yeterince olan güneşin enerjisini kullanmaya mı zorlayalım? Birileri bunun ne kadara mal olduğunu açıklamış mı?”

    ‘PROFESYONEL OLMAK ZORUNDAYIZ’

    Rus lider, “Petrol günümüzde enerji dengesini sağlamada bir numaralı kaynak. Ancak o da yavaş yavaş azalacak ve yenilenebilir enerji kaynakları oldukça hızlı içimde artacak. Tüm bunlar doğru, biz de bu yönde çaba göstermeliyiz. Ancak bu, bugün gelişen ekonomiler ve gelişen ülkeler için erişilebilir bir teknoloji… Az ulaşılabilen bir teknoloji. İnsanlar da oralarda İsveç gibi yaşamak istiyor ve onları kimse durduramaz. Duygular elbette kaçınılmaz, ancak her halükârda etkili olmak istiyorsak, profesyonel olmak zorundayız” sözlerini de ekledi.

    Greta konuşmasında "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" demişti.

    Etiketler:
    iklim değişikliği, BM, Vladimir Putin, Greta Thunberg
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