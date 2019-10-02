Putin: ABD seçimlerine müdahale etmekten daha güzel işlerimiz var

Rusya'nın 2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale edeceği iddialarına yanıt veren Rusya lideri Putin, diğer ülkelerdeki seçimlere müdahale etmekten daha güzel işleri olduğunu vurguladı.

Başkent Moskova'da bugün başlayan Rusya Enerji Haftası'na katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, soru-cevap bölümünde Rusya'nın 2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale edeceği iddialarına cevap verdi.

İddiaları gülünç bulduğunu kaydeden Rus lider, "ABD'de ne seçimi yapılacağı bizi hiç ilgilendirmiyor. ABD halkının seçtiği herhangi bir başkanla çalışacağız. Trump seçilirse, onunla çalışacağız, seçilmezse çalışmayız" dedi.

Rusya'nın diğer ülkelerin seçimlerine müdahale etmekten daha güzel işleri olduğunu söyleyen Putin, "Buna neden ihtiyaç duyalım ki? Bu, çıkarlarımıza da, ilkelerimize de, Rus dış politikasına da uymuyor" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Özel Yetkili Savcısı Robert Mueller'in Trump'la kendisi arasında anlaşma olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını da kaydeden Putin, "Ancak Mueller, böyle bir anlaşmayı gelecekte yapabileceğimizi söyledi. Bu gülünç bir şey" diye ekledi.

'TRUMP-ZELENSKİY KONUŞMASINDA UYGUNSUZ BİR ŞEY YOK'

Putin, Başkan Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in telefon görüşmesinin dökümünün yayınlanmasını da değerlendirdi.

Trump ve Zelenskiy arasındaki konuşmada uygunsuz bir durum görmediğini söyleyen Putin, "Trump, mevkidaşına eski Beyaz Saray çalışanlarının olası yolsuzluk eylemlerini soruşturmasını talep etti, ilkesel olarak her ülkenin lideri bunu yapmakla yükümlüdür. Her halükarda ABD'liler eski devlet çalışanlarının yolsuzluk yapıp yapmadığını bilme hakkına sahip. Ne var bunda?" dedi.

Trump'ın konuşma sırasında Zelenskiy'i tehdit ettiğini görmediğini kaydeden Putin, "Trump'ın bu bilgiyi Zelenskiy'den her ne pahasına olursa olsun talep ettiğini ve aksi halde Ukrayna'ya yardım sunmamakla tehdit ettiğini görmedim. Her fırsatta Trump'a saldırmaya çalışıyor, şimdi de Ukrayna üzerinden yapılıyor" diye ekledi.