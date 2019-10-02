Eski Pentagon strateji uzmanı: ABD, Rusya'yı küçümserse yok olabilir

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un eski strateji uzmanı Terry Thompson, ABD’nin, Rusya’nın 'ulusal güvenlik için en büyük tehlike' olduğunu kavramaması durumunda dünya arenasındaki üstünlüğü kaybedebileceğini, en kötü ihtimalle de yok olabileceğini belirtti.

Thompson, The Washington Times için kaleme aldığı yazıda, Princeton Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, Rusya ve ABD arasında nükleer savaş olasılığının son 2 yılda dramatik bir şekilde arttığını ve eğer geri dönüşü olmayan bir noktaya varırsa nükleer çatışmanın ilk birkaç saat içinde yaklaşık 34 milyon Amerikalının ölümüne yol açacağını kaydetti.

ABD yönetimine, 'Rus tehdidini küçümsememe' çağrısında bulunan Thompson, Rusya’nın savunma yeteneğinin son zamanlarda önemli ölçüde arttığını ve ülkenin artık "Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki parçalanmış varlık" olmadığını hatırlattı.

Uzman ayrıca Rusya’nın uzayda ABD uydularını bulma ve yok etme yeteneğini geliştirdiğine de dikkat çekti.

Diğer yandan, ABD’nin hâlâ Rus roket motorlarına bağımlı olduğunu ve bunun en büyük stratejik noksanlardan biri olduğuna işaret eden Thompson, Washington’un bu bağımlılığa son vermesi ve silahlı kuvvetlerindeki diğer zayıf noktaları bularak Rusya’nın onlardan yararlanmasının önüne geçmesi gerektiğinin altını çizdi.