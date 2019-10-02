Zaharova: Batı, yalan haberlerle mücadelede çifte standart uyguluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı ülkelerini dezenformasyona karşı mücadelede çifte standart uygulamakla suçladı.

Örnek olarak WikiLeaks kurucusu Juliana Assange’ın İngiltere’de tutuklanmasını gösteren Zaharova, birçok olay hakkında gerçekleri sunan bir insanın gözaltına alındığı yerde gazeteciliği koruma forumunu düzenlemenin doğru olmadığını kaydetti.

RT Media talk konferansında konuşan Zaharova, "Rusların ‘bu evlenmek değil’ diye bir tabiri var. Zaten uzun yıllardır İngiliz hükümeti tarafından rehin tutulan bir gazeteciyi gözaltına alıp demir parmaklıkların arkasına attıktan sonra dürüstlük, doğruluk, açıklık talep edemezsiniz, dünya forumunu düzenleyemezsiniz, bunu İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdinde yapamazsınız" dedi.

ABD’ye iade edilmemek için Londra’da yedi yıl boyunca sığındığı Ekvador elçiliğinden çıkarılarak tutuklanan Julian Assange, 1 Mayıs’tan bu yana Londra’daki Belmarsh Cezaevi’nde tutuluyor.

Assange, İngiltere’de kefalet kuralların ihlal ettiği gerekçesiyle 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Assange için resmen İngiltere'den iade talebinde bulunurken, sivil toplum ve insan hakları örgütleri hükümetten bu talebi reddetmesi için sık sık protesto gösterileri düzenliyor.