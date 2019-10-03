Matviyenko: Özbekistan, AEB'ye katılma konusu üzerinde çalışıyor

Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ile görüşen Matviyenko, "Özbekistan Devlet Başkanı karar verdi ve şimdi Özbekistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılması konusu üzerinde çalışmalar yapılıyor" dedi.

Özbekistan’ın AEB’ye katılmasının gecikmeden hayata geçirileceği umudunu dile getiren Matviyenko, "Bu meydana gelirse bu elbette büyük iş olacak, çünkü uluslararası uygulamalara uyuyor ve küreselleşme süreçlerini dikkate alıyor. Umarım onay süreci gecikmez ve biz, Avrasya ailesi içinde işbirliğini yapma fırsatını yakalarız" ifadelerini kullandı.

Matviyenko, Özbekistan AEB’ye katıldıktan sonra Rusya’nın bu ülkeyle ikili işbirliği için yeni fırsatların doğacağını ve 'ülkeler arası ilişkilerde var olan bazı engellerin' kalkacağını söyledi.