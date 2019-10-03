Akkuyu NGS etkisi: Rusya rekor miktarda kredi verecek

Rusya'nın 2020-2022 yıllarında Türkiye, İran ve Hindistan'ın başını çektiği ülkelere 1 trilyon rubleden (15.5 milyar dolar) fazla kredi sağlayacağı belirtildi. Özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşasının, kredi miktarının artmasında önemli bir yeri olduğu ifade ediliyor.

İzvestiya gazetesinin 2020-2022 bütçe taslağından elde ettiği verilere göre Rusya Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 yılda yabancı hükümet ve işletmelere vereceği kredi miktarını ciddi oranda artırmaya hazırlanıyor.

2014-2019 yıllarında verilen kredilerin miktarını aşarak önümüzdeki 3 yıl içinde 1 trilyon rubleden fazla kredi vermeyi planlayan Rusya, en fazla kredi alacak ülkeleri açıklamasa da, uzmanlara göre ilk 3 sırada Türkiye, Hindistan ve İran yer alıyor.

Bakanlığın verilerine göre bu krediler, Rus partnerleriyle ortak projeler gerçekleştiren ve Rus ürünleri satın alan yabancı kurum ve işletmelere söz konusu projeleri ve alımları hayata geçirmeleri verilecek.

Rusya Strateji ve Teknoloji Analizi Merkezi yetkilisi Andrey Frolov, uluslararası kredilendirme programındaki ciddi artışın özellikle Akkuyu NGS'yle bağlantılı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Projenin büyüklüğünün 20 milyar dolar olduğunu ve Türk düzenleyici kurumun inşaat iznini verdiğini anımsatan Frolov, yoğun inşaat çalışmalarının 2020 yılında başlamasını beklediğini ifade etti.