Jirinovskiy, Trump’ın azil soruşturmasını Sovyetler Birliği’nin çöküşüne benzetti

Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın hakkında başlatılan azil soruşturması için yaptığı ‘darbe’ benzetmesini destekledi.

Jirinovskiy, “Bu bir paradoks. Ancak ‘demokratlar’ demokrasi içinde yaşayamıyor ve açık açık devlet başkanının yetkilerini kullanmasını yüzsüzce engellemeye çalışıyor. Şimdi de hiçbir yasal dayanakları olmadan onun görevden alınması için hazırlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Jirinovskiy, demokratların eylemlerini Ekim Devrimi’ne ve Sovyetler Birliği’ne benzettiğini şu sözlerle açıkladı: “Aynısı bizde de 1917’de ve 1991’de, Ukrayna’da ise Şubat 2014’te oldu. Ve bunların hepsi de ‘darbe’ olarak adlandırılıyor.”

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu. Trump ise hakkındaki azil soruşturmasını 'büyük bir sahtekârlık' olarak nitelendirmişti.

Daha önceleri Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Trump da yaşananları bir azil süreci olarak değil, ABD halkının vatandaşlık haklarına ket vurmayı amaçlayan bir darbeye benzetmişti.