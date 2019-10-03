Franz Josef Toprakları’nda ‘tekboynuz’ kalıntıları bulundu

Franz Josef Toprakları’ndaki Rus Arktik Milli Parkı’nın çalışanları, tek boynuzlu bir balinaya ait oldukça iyi korunmuş kalıntılar buldu. ‘Arktik tekboynuz’ ismiyle bilinen deniz gergedanının boynuzu 20 kilogram ağırlığında ve ortalama bir insan ebadında.

Franz Josef Toprakları olarak bilinen takımadadaki Rus Arktik Milli Parkı’nın çalışanları, oldukça nadir bir keşif yaptılar. Yerel basına yansıyan haberlere göre çalışanlar, insan boyunda ve 20 kilogram ağırlığında bir boynuza sahip olan deniz gergedanının (tek boynuzlu balina, narval) kafatasını buldular.

Milli Park’ın çevre eğitiminden ve turizm faaliyetlerinden sorumlu olan Dariya Antufyeva, “Aleksandra Toprakları’ndaki Strelka burnunda yaptığımız kazılarda, oldukça iyi şekilde korunmuş olan deniz gergedanı kemikleri bulduk. Ardından bulduğumuz (Arktik tekboynuz) kalıntılarını özenle merkezimize taşıdık” açıklamasını yaptı.

Bu keşif balinalar takımında geçtiğimiz on yılda yapılan ikinci büyük keşif. Yetkililere göre bu tür keşiflerin oldukça nadir olmasının nedeni, hayvanların yaşamlarını denizde yitiriyor olmaları. Bu sebeple de kalıntıları ya Arktik Okyanus’unun derinliklerine gömülüyor ya da okyanus akıntıları vesilesiyle kimsenin ayak basmadığı uzak diyarlara sürükleniyor. Yıllar süren bekleyişin ardından ise, rüzgarlar ve buzullar yüzünden tamamıyla yeryüzünden siliniyor.

Bulunan Arktik tekboynuzunun kalıntıları, şimdi biyologlar ve genetik bilimciler tarafından inceleniyor. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından ise, Arhangelsk şehrinde sergilenebileceği düşünülüyor.