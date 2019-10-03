'Kopenhag ile anlaşmaya varılamazsa, Kuzey Akım 2 projesi Danimarka'nın etrafını dolaşabilir'

Danimarka’dan çıkacak izin sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle, bugün itibariyle yüzde 83’ü tamamlanan Kuzey Akım 2 projesinde gecikme söz konusu. Moskova Ekonomik Forumu’nda konuşan Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov’a göre, Kopenhag ile anlaşmaya varılamazsa proje Danimarka’nın etrafını dolaşabilir.

Kuzey Akım 2 projesinin deniz kısmının inşaatı için Rusya, Almanya, Finlandiya ve İsveç’ten gerekli tüm izinlerin çoktan alınmış, ancak Danimarka’dan çıkacak izin sürecinde aksaklıklar söz konusuydu.

Danimarka’ya ilk izin başvurusu 3 Nisan 2017’de, alternatif güzergah için ise 10 Ağustos 2018’de ikinci bir başvuru yapılmıştı. Ancak Kopenhag yetkilileri, üçüncü bir başvuru yapılmasını istemişti. Bu ise, süreci öngörülenden daha fazla uzatacaktı. Bunun üzerine yetkililer, Danimarka’nın boru hattının Bornholm Adası yakınlarından geçmesinin önünü tıkayan kararını temyize götürmeye karar vermişti.

Gazprom yetkilileri ise, Kopenhag'dan izin alamamaları durumunda Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının Danimarka topraklarını es geçerek Avrupa’ya ulaşacağını açıkladı.

'ANLAŞMA OLMAZSA DANİMARKA'NIN EKONOMİK BÖLGESİNİ ES GEÇERİZ'

Viktor Zubkov, “Eğer anlaşmaya varamazsak, Danimarka’nın ekonomik bölgesini es geçeriz” açıklamasını yaptı. Aynı zamanda Zubkov, anlaşma yoluna gitmeyerek tüm Avrupa’ya doğalgaz sağlayacak olan bu projenin gecikmesine ve maliyetinin artmasına neden olduğu gerekçesiyle Danimarka’yı eleştirdi.

Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisine sahip olan Almanya, söz konusu projenin güvenilir kaynakların makul fiyatlara tedarik edilmesini sağlayacağını açıklamıştı.

Gazprom yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, döşenen 2000 kilometreden fazla uzunluktaki borularla projenin yüzde 83’ü tamamlandı.

Kopenhag’dan onay aldıkları takdirde projenin dört ila beş ay içerisinde tamamlanabileceğini belirten Zubkov, boruların Danimarka’nın ekonomik bölgesine vardığını açıkladı.

Moskova Enerji Forumu’nda konuşan Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak ise, hala Danimarka’dan gelecek olan onaya bel bağladıklarını açıkladı ve ekledi: “Böyle bir anlaşmaya onay vermemek için herhangi bir makul sebep göremiyoruz.”

9.5 milyar Euro (yaklaşık 60 milyar Türk lirası) maliyetindeki projenin finansmanının yarısı Gazprom tarafından, kalanı ise Avrupalı ortakları olan Alman Wintershall and Uniper şirketi, Hollandalı-İngiliz Shell şirketi, Fransız Engine şirketi ve Avusturya’nın OMV şirketi tarafından karşılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Akım 2 projesinin katılımcılarını yaptırım uygulamakla tehdit etmiş ve söz konusu projenin Almanya’yı Rusya’ya esir edeceğini öne sürmüştü.