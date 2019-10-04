Putin’den, ‘cennete yaklaştık mı?’ sorusuna yanıt: Tanrı karar verir

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında, moderatör Putin’in geçen yılki etkinlikte nükleer savaş olasılığıyla ilgili sözlerini hatırlattı. Putin, geçen yılki toplantıda, Rusya’nın hiçbir zaman ilk saldıran taraf olmayacağını vurgulayarak, “Moskova'nın nükleer doktrininin özünde ‘yanıt olarak karşı saldırı' kavramı yer alıyor, saldırganlar intikamın kaçınılmaz olduğunu ve her ne olursa olsun imha edileceğini bilmeli. Biz bir saldırının kurbanları olarak, şehit olarak cennete gideceğiz, onlarsa basit bir şekilde ölecek, çünkü pişman bile olamayacaklar” demişti.

Moderatör bugün Putin’e, “Son bir yılda cennete yaklaştık mı?” diye sordu.

Rus lider, “Hepimiz Tanrı’ya eşit mesafedeyiz ve bu dünyadaki yolumuz bittikten sonra nerede bulunacağımıza o karar verecek. Ama durum daha iyi olmadı” dedi.

Putin, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıkmasıyla durumun daha da kötüleştiğini kaydetti.