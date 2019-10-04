Putin: ABD, INF'den çıkmadan önce Rusya'ya kazık atmaya çalıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) yasakladığı füzeyi test ederek bu anlaşmayı çok önce ihlal ettiğini itiraf etmiş olduğunu söyledi.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Putin, "ABD’nin, anlaşmadan çıktıktan çok kısa süre sonra kara bazlı orta menzilli füzeyi test etmesi, onların uzun zamandır bunun üzerinde çalıştığını gösteriyor" dedi.

Böyle bir füzeyi iki ayda geliştirip, üretip teste hazır duruma getirmenin mümkün olmadığını vurgulayan Rus lider, "Bu, en az birkaç yıldır çalıştıklarını gösteriyor. Diğer her şey, çıkış yolunu bulmaktı, nitekim buldular" ifadelerini kullandı.

Ancak ABD’nin 'iyi bir bahane bulamadığını' dile getiren Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Rusya’yı, bir şeyleri ihlal etmekle suçlamak için bir neden yoktu. Aksine, biz hep Aegis sistemlerinin kara bazlı orta menzilli füzeleri fırlatmaya uygun olmadığı söylendi. Aegis sistemleri artık Avrupa’da, Romanya’ya konuşlandırıldı, yakında Polonya’ya konuşlandırılacak. Bu füzelerin böyle kullanılamayacağını söylüyorlardı, oysa sonra Aegis fırlatma sistemlerinin orta menzilli füzeleri fırlatmak için kullanıldığını duyurdular."

Putin, "Bari arayı biraz daha uzun tutsalardı. Bize kazık attıkları veya kazık atmaya çalıştıkları ortada. Sonra bunu itiraf ettiler. Neyse sorun bu değil. Sorun şu ki, durum daha iyi olmadı" diye ekledi.