Putin, özgürlüğüne kavuşan RİA Novosti Ukrayna yöneticisiyle görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısa süre önce özgürlüğüne kavuşan RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy ile kısa bir görüşme yaptı.

Putin, Ukrayna'da 15 aylık tutukluluğun ardından ağustos sonunda serbest bırakılan Vışinskiy ile Soçi'de devam eden 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Putin ve Vışisnkiy birkaç dakika ayaküstü konuştu.

SİMONYAN'DAN PUTİN'E TEŞEKKÜR

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Vışinskiy'le konuştuğu için Putin'e teşekkürlerini sundu.

Twitter hesabından bir teşekkür mesajı paylaşan Simonyan, "Kirill, bizim ve sizin özgürlüğünüz için hapis yattı. Yani, ifade özgürlüğü için" ifadelerini kullandı.

Отдельное спасибо Начальнику, что поговорил с Кириллом Вышинским.



Кирилл-то как раз сидел за ту самую нашу и вашу свободу. Свободу слова, в данном случае. pic.twitter.com/uufY9dlDAh — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 4, 2019

​Vışinskiy başkent Kiev'de Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, iki gün sonraysa çıkarıldığı Herson mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Vışinskiy'e, Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan etmiş olan cumhuriyetleri destekleme ve vatana ihanet etme suçlamaları yöneltilmişti. Vışinskiy, 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra ağustos sonunda özgürlüğüne kavuşmuştu.