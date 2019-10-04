Rosneft, petrol ihracat işlemlerinde dolar yerine euro'ya geçti

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, gelecekte yapacağı tüm ham petrol ve rafine ürün ihracat işlemlerinde dolar yerine euro kullanma kararı aldı.

Reuters'in Rosneft tarafından yayınlanan ihale belgelerine dayandırdığı haberine göre, Rus petrol şirketi, eylül ayı itibarıyla tüm petrol satışlarında euro'yu standart para birimi olarak belirledi.

Rosneft'ten düzenli olarak petrol tedarik eden bir şirket yetkilisi, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Rosneft, kısa süre önce tüm yeni ihracat işlemleri sözleşmelerini euroya çevirdi. Alıcılara bu konuda bildirim yapıldı" dedi.

Rusya'nın en fazla petrol ihraç eden şirketi Rosneft, Reuters'in tahminlerine göre günde yaklaşık 2.4 milyon varil petrol satıyor.

Ağustos ayında Rosneft'in müşterilerine yeni sözleşmelerde dolar yerine euro kullanılacağını bildirdiği basına yansımıştı.

Rosneft'in bu adımı, piyasa uzmanları tarafından Rusya ve Rus petrol endüstrisine yönelik yeni ABD yaptırımlarına karşı alınan bir önlem olarak değerlendirilmişti.