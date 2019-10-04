‘Danimarka, Kuzey Akım-2 ile ilgili itirazı geri çekti’

Izvestiya gazetesine konuşan kaynaklar, halihazırda onayın sadece idari seviyede geciktirildiğini bildirdiler.

Proje onayına ek bir argüman olarak çevre sorunu ve Danimarka’nın en büyük yatağında üretimin durdurulması gösterildi. Uzmanlar, Kopenhag’ın kendi doğalgazı yerine Norveç veya Rus doğalgazını almak zorunda kaldığını dile getiriyor.

Danimarka, henüz Kuzey Akım-2’nin yapımına izin vermeyen tek ülke.

Almanya’nın eski Başbakanı, Nord Stream 2 Yönetim Kurulu Başkanı Gerhard Schroeder, yapımın Washington ve Kopenhag’ın baskısı yüzünden geciktiğini söylemişti.