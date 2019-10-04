İsrail istihbaratına çalışmakla suçlanan Rus gazeteciye Tahran'da gözaltı

Zaharova, Sanai'nin Yuzik'in gözaltına alınması hakkında bilgi almak ve Yuzik haklarının korunmasını sağlamak amacıyla çağırdıklarını ifade etti.

Rusya'nın İran Büyükelçiliği Basın Ataşesi Andrey Ganenko, Yuzik'in gözaltına alınması konusunda İran makamlarından henüz resmi açıklama gelmediğini belirtti.

Ganenko, Yuzik'in annesinden alınan bilgiye göre, Rus gazetecinin İsrail istihbaratına çalışmakla suçlandığını söyledi.

Rus diplomatların aktardığına göre Yuzik, 29 Eylül'de özel bir davet üzerine Tahran'a gitti. Havaalanındaki güvenlik görevlileri, bilinmeyen bir nedenle Yuzik'in pasaportuna el koydu. Rus gazeteci, 2 Ekim'de kaldığı otelde gözaltına alındı.

Yuzik daha önce İran'da muhabir olarak görev yapmıştı. Rus gazeteciye yönelik suçlamanın kanıtlanması halinde Yuzik, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.