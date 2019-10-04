Rusya, BM Genel Kurulu Birinci Komitesi'nin ABD'den başka bir yere taşınmasını önerdi

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, silahsızlanma ve uluslararası güvenlik konularının görüşüldüğü BM Genel Kurulu Birinci Komitesi'nin New York'tan Viyana veya Cenevre'ye taşınmasını önerdi.

BM Genel Kurulu Birinci Komitesi'nin prosedürlere ilişkin oturumunda konuşan Polyanskiy, 74. BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak isteyen 10 kişilik Rus heyetin ABD'den vize alamadığını anımsattı.

"1947 tarihli BM Genel Merkezi Anlaşması'nın hükümleri uyarınca ABD'nin BM'ye üye ülkelerin istisnasız tüm resmi temsilcilerinin BM merkez kurumlarına kesintisiz olarak erişmesini sağlamakla ve temsilcilere ücretsiz olarak ve en kısa sürede vize vermekle yükümlü olduğunu anımsatmak isterim" ifadelerini kullanan Polyanskiy, bu bağlamda 2020 yılında Birinci Komite oturumlarının ABD dışında yapılmasının gündeme alınmasını önerdi.

Polyanskiy, Rus heyetine ABD vizesi verilmesine ilişkin sorun çözülene kadar Birinci Komite çalışmalarının gayriresmi istişareler şeklinde düzenlenmesi önerisinde de bulundu.

Rus diplomat, "BM Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapma hakkı, bu garantiler karşılığında ABD'ye verilmiş bir ayrıcalıktır. Washington, kendi himayesinde düzenlenen etkinliklere BM ülkelerinin temsilcilerinin katılımını tek taraflı olarak bloke etmek için hiçbir dayanağa sahip değildir" diye ekledi.

ABD VİZE VERMEMİŞTİ

ABD, 74. BM Genel Kurulu'na katılmak isteyen 10 kişilik Rus heyetine tüm prosedürlerin yerine getirilmesine rağmen vize vermemişti.

ABD vizelerin verilmemesini teknik sorunlarla açıklarken Rusya, bu gerekçeyi haklı bulmamış ve Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Rusya Büyükelçi Yardımcısı'na protesto notası vermişti.