Rusya ve Azerbaycan askeri teknik işbirliğini sürdürecek

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısı kapsamında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşen Aliyev, “Askeri teknik işbirliği aktif olarak gelişiyor. Rus askeri teçhizatın alımıyla ilgili aramızda imzalanan sözleşmelerin, 3 milyonu hayata geçirilmiş olmak üzere 5 milyar dolar maliyetinde olmasına rağmen bugün bu yöndeki çalışmaları sürdürme kararı aldık. Söylediğim gibi bu yöndeki çalışmaları sürdürme niyetindeyiz” dedi.

RUSYA’DA AZERBAYCAN’DA NÜKLEER SANTRAL İNŞA ETME TEKLİFİ

Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Azerbaycan’a nükleer santral inşa etmeyi teklif ettiklerini belirtti.

Putin-Aliyev görüşmesinden sonra konuşan Lihaçev, “Nükleer güç santrali, Azerbaycanlı ortağımızın seçeceği türden olacak. Çok güçlü santral teklif ediyoruz” dedi.

Lihaçev, “Azerbaycan’ın özelliği, tüketimin ciddi biçimde büyümesi. Azerbaycan’da elektrik tüketimi ve üretimi 2018’de yaklaşık yüzde 14 oranında arttı, bu çok fazla” diye ekledi.