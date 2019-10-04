Kırım'a yeni nesil radar kurulacak

Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan Morozov, “Füze uyarı sistemimizde yeni nesil Voronej radarları aralıksız görev yapıyor.

Bu radarlar sınırlarımız boyunca Leningrad, Kaliningrad, İrkutsk, Orenburg, Krasnodar, Krasnoyarsk ve Altyan bölgelerinde yer alıyor. Murmansk ve Vorkuta’da birer radar yapım aşamasında. Bu radarların hizmete teslim tarihleri 2022. Bir güçlü radar daha 2024’de Sivastopol’de inşa edilecek” ifadelerini kullandı.

Sputnik’e konuşan uzmanlar, Kırım’a yeni nesil radarın yapılmasının, güney ve batı yönlerinde erken uyarı sistemini önemli ölçüde güçlendireceğini kaydetti.